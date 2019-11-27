Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности

ГОЗ 2019–2020. Новые задачи и возможности. Источник: https://dfnc.ru/

Совсем недавно предприятие ОПК могло существовать только за счет регулярного гособоронзаказа, входя в надежную и долгосрочную кооперацию с головным исполнителем или имея собственные государственные контракты. Сегодня, когда основной этап модернизации ВС завершается и, соответственно, объем ГОЗ сокращается, приходится искать другие источники пополнения бюджета предприятия, а также, что еще более важно, средства для инвестиций в модернизацию и необходимую диверсификацию производств.

Какими способами решаются эти задачи? От того, насколько своевременно и грамотно предприятие выберет актуальную стратегию развития, зависит его экономическая эффективность уже сегодня.

На предстоящей конференции, которая пройдет в Санкт-Петербурге 13 декабря, наряду с традиционными консультациями в области законодательства (ценообразование, состав затрат, раздельный учет, отчетность и контроль) будут обсуждаться своеобразные, актуальные для предприятий ОПК маркетинговые инструменты.

Одна из тем, которую представит 46 ЦНИИ Минобороны РФ, – это новые потенциальные маркетинговые и рекламные возможности для поиска рынков сбыта. Один из действенных методов продвижения сегодня – участие в каталогизации Предметов снабжения ВС РФ. Включение продукции, выпускаемой предприятием, в каталог значительно оптимизирует информационное взаимодействие с потенциальными заказчиками, которые и являются основными потребителями каталога. К ним относятся в первую очередь: органы военного управления; научно-исследовательские организации Минобороны РФ, использующие каталог при формировании предложений в проект гособоронзаказа, а также при разработке технических заданий на новые НИОКР; организации промышленности – в целях формирования кооперации, определения надежных поставщиков составных частей и комплектующих.

На конференции своим практическим опытом поделятся не только операторы каталога, но и его пользователи, а именно предприятия ОПК, получившие соответствующий результат от каталогизации.

Не менее перспективна и тематика, которую затронут в своем выступлении спикеры из АО «Рособороэкспорт». Речь пойдет о новых формах организации информационного взаимодействия с центрами каталогизации иностранных заказчиков. Международная система каталогизации предметов снабжения к военной технике будет рассмотрена как единый язык общения заказчиков и поставщиков.

В числе спикеров конференции также: С.В. Шеремет – заместитель директора Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны РФ; Д.В. Морозова – заместитель руководителя Департамента государственных закупок Минобороны РФ; А.А. Пьянков – заместитель начальника отдела ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны РФ; Н.И. Незалёнов – начальник Департамента информационных технологий АО «Рособоронэкспорт»; С.В. Филиппов – заместитель начальника Центра каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области ВТС АО «Рособоронэкспорт»; А.А. Грешнев – начальник Управления сухопутного и морского вооружения, военной техники и связи ФАС РФ; Р.Д. Шацкий – заместитель начальника Управления сухопутного и морского вооружения, военной техники и связи ФАС РФ; В.И. Довгий – генеральный директор Межведомственного аналитического центра; Н.З. Мазур – генеральный директор ООО «ВКО-Интеллект»; А.Ю. Строкова – ведущий инженер отдела интегрированной логистической поддержки АО «Кронштадт»; А.В. Ноздрачев – председатель Делового совета при МКВЭС ОДКБ.

Агентство маркетинговых коммуникаций «Дифанс Медиа» приглашает вас принять участие во Всероссийской конференции «Гособоронзаказ 2019-2020».

Ключевые темы - новации в законодательстве по гособоронзаказу: новые формы РКМ (приказ ФАС России 26.08.2019 № 1138/19), Постановление Правительства РФ №543, порядок проведения работ по каталогизации предметов снабжения Вооруженных сил РФ, новые потенциальные маркетинговые возможности для поиска новых рынков сбыта, реализация задач в сфере управления правами на РИД, инвентаризация на РНТД и т.д.