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Военное обозрение

Сенатор США: Началом тестов С-400 Турция пересекла красную черту

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Источник изображения: topwar.ru

Накануне турецкие силы ПВО начали тестирование радаров приобретённых у России зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Напомним, что проведение тестирования запланировано на два дня и завершится сегодня – 26 ноября. В первый день тесты проводились с применением самолётов F-4E и F-16 ВВС Турции.

Как выяснилось, не смогли оставить без внимания эти тренировки в американском сенате. Так, сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил о том, что, начав тесты российских зенитных ракетных комплексов, Анкара "пересекла красную черту".

Крис Ван Холлен:

Это неуважение к США, к американскому президенту, к НАТО. И такое поведение Турции по американскому законодательству требует введения санкций.

Напомним, что ранее Вашингтон уже применил к Турции определённого рода санкции, выведя её из реализации совместной программы по созданию F-35. На тот момент турецкие лётчики в США уже проходили курс обучения пилотированию истребителей 5-го поколения. В итоге предназначенные для ВВС Турции истребители так и не были переданы Анкаре.

На этом фоне всё тот же сенатор от Демпартии назвал действия Анкары по приобретению С-400 у Российской Федерации "нарушением американского законодательства". Власти Турции тогда на этот пассаж ответили вопросом: С каких пор американское законодательство стало распространяться так далеко, что "достаёт" даже до территории Турции?..

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Проекты
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