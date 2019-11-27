Как ЦРУ взяло советский атомный след

Ядерный центр на Урале удалось найти гаданием на картах

Спецслужбы США, СССР, Великобритании постоянно вели охоту за чужими атомными секретами. Об операциях советских разведчиков известно довольно много. Истории о том, как добывали грифованную информацию наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, чаще всего скупы на подробности. Листанием советских журналов ("ЦРУ работало с "Огоньком") охотники за атомными тайнами СССР явно не ограничивались.

В 1950 году к американцам перебежал полковник МВД, получивший у оперативников ЦРУ псевдоним Икар. Он оказался кладезем информации о советском ядерном проекте "Висмут" – использовании предприятий Восточной Германии в атомной программе СССР.

Икар скорее всего спалился

Перебежчик отвечал за материально-техническое снабжение сначала в отделении Первого главного управления (ПГУ), затем в Vismut AG в Саксонии. Он лично знал многих ученых, занятых в атомной программе в Москве и Берлине и оказался весьма словоохотливым информатором. Рассказал, в частности, о том, что за подбор персонала и обеспечение безопасности программы отвечает генерал-лейтенант Павел Мешик. И что под Красноярском строится крупное предприятие атомной промышленности, на которое из Восточной Германии отправляется оборудование с добывающих уран заводов. От Икара также стало известно о существовании предприятия, производящего металлический уран, на окраине Новосибирска.

“ Сведения от перебежчика помогли ЦРУ персонифицировать сотрудников советского атомного представительства в Берлине ”

Теперь уже не установить, почему Икар предложил свои услуги американской разведке. Вероятнее всего такое объяснение: у перебежчика в Восточной Германии оставалась любовница-немка, о которой он сильно тосковал, и из-за нее вернулся из Москвы в советскую зону оккупации. Далее его следы затерялись. Скорее всего дело закончилось обвинением в измене и расстрелом.

Сведения Икара помогли аналитикам ЦРУ персонифицировать сотрудников атомного представительства в Берлине и отследить многие торговые операции. Например, им стало известно о закупке нескольких миллионов квадратных футов тончайшей никелевой проволочной сетки и о том, что по крайней мере одна партия этого товара была поставлена в Москву на адрес п/я 200, то есть конечным получателем были предприятия, участвовавшие в атомной программе. Попытка выяснить, отгружались ли в СССР другие атомные материалы, показала, что все поставки осуществлялись только по московскому адресу Главного управления советского имущества за границей (ГУСИМЗ). В сопроводительных документах значились 9- и 12-значные номера заказов.

Аналитики ЦРУ, вспоминал позднее Генри Ловенгаупт, изучили документацию, выписанную на оборудование для советского коммерческого представительства "Амторг" в Нью-Йорке. Однако к тому времени, когда американцам стала понятна система заказов, в СССР решили ее ужесточить, и работа оперативников ЦРУ была сведена на нет. Но бумаги "Амторга" позволили установить: председатель закупочной комиссии ПГУ Петр Сиденко был в командировке в Восточной Германии с декабря 1946-го по июнь 1948 года. Он прибыл в Соединенные Штаты в том же месяце, что и Анатолий Яковлев, глава цепи атомного шпионажа с участием Гарри Голда и Клауса Фукса.

Вскоре были выявлены и другие интересующие ЦРУ коллеги Сиденко по закупкам: Николай Артемьев, посетивший завод по производству счетчиков Гейгера в ноябре 1946 года и пытавшийся в июне 1947-го приобрести гелиевые искатели утечек, используемые на американских заводах по производству U-235, Николай Свентицкий, специалист в области спектроскопии, и другие. "Товары, закупленные группой Сиденко на сумму около трех миллионов долларов, были идентифицированы как предназначенные для советской атомной программы, включая комплект оборудования для завода по извлечению радия из отходов урановой руды", – пишет американский разведчик Генри Ловенгаупт.

Между строк немецких писем

Американская и английская разведки продолжали собирать информацию, изучать настроения в группах немецких ученых, занятых в советском атомном проекте. Были собраны сотни перехваченных писем ("Атомные санатории"), сопоставлялась вся содержащаяся в них информация. Аналитики изучили настроения внутри групп с целью дальнейшей работы с атомщиками, когда тем разрешат вернуться в Германию.

Были установлены семь групп. Ученые под руководством Георга Герца работали в сухумском санатории "Агудзера". Группы фон Арденна и Тиссена находились в санатории "Синоп". Фолльмер со товарищи переехал в Москву, и вернувшийся оттуда военнопленный, участник программы по электронике, подтвердил, что исследователи, перевезенные в советскую столицу, заняты процессами производства тяжелой воды. Специалисты по урану из группы Николауса Риля оставались в Электростали, а он сам после успеха испытательного взрыва в августе 1949 года, в подготовке которого участвовал, был удостоен Сталинской премии и звания Героя Социалистического Труда. Расположения реакторной группы американцы не знали, то же самое насчет биофизиков под руководством доктора Борна, поскольку они выехали из Электростали еще в 1948-м. Только в 1951 году в результате довольно тонкого анализа, проведенного Управлением научной разведки Великобритании, удалось установить, куда их перебазировали. Примерно в двадцати милях от Кыштыма (Южный Урал) функционировал ядерный реактор, где нарабатывали плутоний, и размещение там биофизической группы имело смысл.

Свое открытие британцы сделали, изучая письма на родину сотрудников доктора Борна. Особое внимание уделялось описанию пейзажей, погоды и уличной температуры. Сопоставляя информацию, аналитики склонялись к тому, что речь идет об Уральском регионе. Слова о погоде в определенный день сравнивали с синоптическими картами Советского Союза. В результате нескольких десятков совмещений стало ясно, что только один регион Урала, расположенный примерно в 100–200 милях к северу и югу от Свердловска, соответствует всей полученной информации.

Как вышли на Свердловск

Особое внимание привлекло письмо сотрудника группы Борна доктора Ринтелена о поездке из Сухуми на Урал: "После первого долгого путешествия на поезде 10 декабря с утра до вечера у нас была возможность купить теплую одежду, проехать на метро и автобусе и посидеть в хороших кафе... Вечером мы снова отправились в путь и прибыли 12 декабря в очередной крупный город. На следующий вечер мы проехали еще пять часов на поезде и 14 декабря прибыли сюда после двухчасового автобусного путешествия".

Англичане быстро выяснили, что приятная остановка 10 декабря была в Москве. Вечером из советской столицы, если предположить, что большой город – Пермь, отправлялись три поезда. Два должны были прибыть туда рано утром и поздно вечером 12-го. Зачем Ринтелену томиться целый день в Перми? 12 декабря в 16.20 оттуда отправился вечерний поезд на Северный Урал, который прибывал в Кизел через пять часов, если, конечно, именно этот город – конечный пункт. Уезжай Ринтелен на восток Урала, скажем, в Нижнетагильский район, ему не пришлось бы томиться в Перми. Тогда он бы выбрал для поездки из Москвы один из двух поездов, прибывающих в Пермь утром, чтобы успеть на нижнетагильский, отходивший в 11.50 и прибывавший на место назначения около полуночи того же 12 декабря.

Таким образом, большим городом пересадки с уверенностью можно было назвать только Свердловск. Челябинск выпал из списка, поскольку находился за пределами региона, определенного с помощью метеорологической информации.

Три поезда, отправляющихся из Москвы вечером 10-го, прибывали в Свердловск 12-го в 15.20, 16.09 и 17.02 соответственно. После 18.00 пять поездов выехали из Свердловска в разные пункты назначения, так что вряд ли они интересовали Ринтелена. Два состава до Камышлова (в пяти часах езды от уральской столицы) ежедневно отправлялись из Свердловска в 13.00 и 15.25, так что и этот маршрут признали неподходящим. Однако в 14.20 шел поезд, который через пять часов прибывал в Кыштым. Чтобы попасть на него, Ринтелену пришлось бы остаться в Свердловске на ночь, а в середине зимы на широте 56 градусов поездка с 14.30 до 19.30 вполне могла показаться вечерней. Таким образом, пункт назначения был с высокой вероятностью определен как Кыштым.

Окончание следует.

Заголовок газетной версии – "Западные разведки в поисках атомного следа".

Иван Домогаров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года