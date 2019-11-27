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Военно-промышленный курьер

Новобранцы с темным прошлым

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Источник изображения: Фото: yandex.kz

Армия не должна заниматься перевоспитанием

Происшествия в войсках и предпосылки к невыполнению поставленных задач, как правило, считаются результатом недоработок в профессиональной подготовке военнослужащих. Однако ситуацию необходимо рассматривать шире.

После трагедии в Забайкалье много говорят о необходимости более плотно контролировать морально-психологическое состояние (МПС) личного состава в частях, создавать при штабах округов группы социологов и по результатам их оценки морального состояния военнослужащих делать выводы о качестве работы командования вплоть до принятия кадровых решений.

“ Многие призывники уже имели опыт противостояния властям, а то и откровенно криминальный ”

ГВВПУ, военные психологи и социологи за двенадцать месяцев срочной службы не в состоянии кардинально повлиять на формирование политического и психологического состояния призывника. Психика и ценностные ориентации молодого человека к моменту призыва уже сформированы, и единственное, что можно сделать, – на стадии призыва отсеять лиц с явно выраженными отклонениями, а уже призванных попытаться поставить в рамки, исключающие совершение ими преступлений. Не будем забывать, что многие новобранцы уже имеют опыт противостояния властям в ходе несанкционированных акций, а то и криминальное прошлое. Армия – производная от общества, из которого она комплектуется. Иными словами, качество призывника во многом зависит от среды, социального самочувствия в ней. Командиры и политработники имеют дело с тем "человеческим материалом", который предоставляет им общество. То малое, что может противопоставить "приходящему негативу" армия, это вообще не призывать или директивно отправлять для прохождения альтернативной гражданской службы лиц, имеющих криминальный опыт, участвовавших в антиправительственных акциях и имеющих последнюю группу профотбора.

Таким образом, при сокращенном сроке службы и с учетом тенденции на формирование основной части личного состава как проходящих военную службу по контракту представляется, что центр усилий необходимо перенести на формирование благоприятной среды в государстве – как в плане социально-экономическом, так и в политическом и морально-психологическом. Армейское начальство всегда будет заложником общей ситуации в стране. Низкое благосостояние подавляющей части населения задает соответствующий уровень индивидуального и общественного сознания. Трансформация духовных ценностей и приоритет материального в российском социуме будут и впредь оказывать негативное влияние на процессы, происходящие в армии. Ей самой эту тенденцию не переломить.


Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года

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Россия
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