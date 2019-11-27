Минобороны опубликовало видео запуска ракеты "Союз-2.1в"

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником на борту, состоявшегося 25 ноября с космодрома Плесецк.

Старт ракеты состоялся в 20:52 мск и прошел в штатном режиме, также стало известно, что "спутник-инспектор" вышел на целевую орбиту.

По сообщению ведомства, оптическая аппаратура космического аппарата позволяет производить съемку поверхности Земли.

4 ноября стало известно, что корпорация Arianespace отложила на неопределенный срок запуск своей ракеты Ariane 5. Носитель должен был стартовать с космодрома Куру (Французская Гвиана) в воскресенье и вывести на орбиту два телекоммуникационных спутника Египта и Великобритании.