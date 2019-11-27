Войти
Известия.ru

Минобороны опубликовало видео запуска ракеты "Союз-2.1в"

527
0
0
Источник изображения: Фото: скриншот с видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником на борту, состоявшегося 25 ноября с космодрома Плесецк.

Старт ракеты состоялся в 20:52 мск и прошел в штатном режиме, также стало известно, что "спутник-инспектор" вышел на целевую орбиту.


По сообщению ведомства, оптическая аппаратура космического аппарата позволяет производить съемку поверхности Земли.

4 ноября стало известно, что корпорация Arianespace отложила на неопределенный срок запуск своей ракеты Ariane 5. Носитель должен был стартовать с космодрома Куру (Французская Гвиана) в воскресенье и вывести на орбиту два телекоммуникационных спутника Египта и Великобритании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Египет
Россия
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Минoбороны РФ
Проекты
Ariane РН
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
03.01.2019
Уходят с орбиты
26.04.2016
Он сказал: "Построили!"
19.08.2015
РКЦ "Прогресс": летный образец ракеты "Союз-5" ожидаем к 2022 году
16.10.2014
Разгонный блок "Фрегат" за 400 миллионов разбили на космодроме "Плесецк"?
05.10.2007
Вахта продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 09:04
  • 1
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут