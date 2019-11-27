"Маяку" светит крупный заказ

Росатом построит в Озерске новый комплекс

Росатом ищет подрядчика для строительства комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом. Стоимость проекта составляет около двух миллиардов рублей.

Комплекс, именуемый в документах "объектом 630", планируется построить на производственных площадках ПО "Маяк" в Озерске. Информация размещена на сайте госзакупок. "Целью работы является создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ (Атом Мирный Большой). Работы предполагается проводить на территории завода 235 ФГУП ПО "Маяк" города Озерска в условиях повышенных ионизирующих излучений", – говорится в документации.

Строительство планируется завершить к концу 2021 года.

"Маяк" известен как предприятие по производству компонентов ядерного оружия, изотопов, хранению и регенерации ОЯТ, его утилизации. Это один из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов. Расположен в Озерске Челябинской области.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года