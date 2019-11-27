Магистраль из советского прошлого

Осуществление сталинского проекта озадачило Вашингтон

ОАО "РЖД" утвердило инвестиционную программу в 100 миллиардов рублей по сооружению Северного широтного хода длиной более 700 километров. Подтвержден срок ввода магистрали в действие – 2025 год.

Прокладка трассы официально началась в 2012-м, но до середины 2018 года перерывов было больше, чем строительных работ. И все же к осени 2019-го сооружено около трети этой стратегической магистрали от Салехарда до Коротчаева. Впрочем, свыше половины – восстановленные участки Заполярного Транссиба, строившегося в 1948–1953 годах.

“ Северный широтный ход планируется продлить до Якутии, портов Таймыра и Охотского моря ”

СШХ законсервировали через две недели после кончины Сталина якобы как несвоевременный. Это на десятилетия задержало комплексное социально-экономическое развитие Северного Зауралья и Сибири, в том числе портовой инфраструктуры Севморпути. Магистраль имеет очевидную значимость и для укрепления военной безопасности страны, и для освоения разнообразных ресурсов российской Арктики, укрепления наших геополитических позиций. В дальнейшем намечено продлить СШХ до Сахи (Якутия), портов Таймыра и Охотского моря, что тоже закладывалось в сталинском проекте ("Почему Север – крайний").

Фактор СШХ, что показательно, всерьез обеспокоил американцев. Они проводят параллель со сталинской индустриализацией, судя по сетованиям "Уолл-стрит-джорнэл": "В течение следующих пяти лет правительство планирует потратить огромные суммы на строительство десятков мостов, портов и транспортных объектов, включая Северный широтный ход – возрожденную железную дорогу, впервые проложенную несколько десятилетий назад". И далее: "...строительство СШХ было начато еще при политике форсированной индустриализации при Иосифе Сталине. Эта магистраль, первоначально предназначенная для полярных военных баз, была заброшена вскоре после смерти Сталина. Теперь ее возрождают для обслуживания в том числе огромных газовых месторождений в этих местах".

Как же в США боятся всего, что связано с политикой Сталина...

Игорь Леонидов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года