Построение космического государства обсудили в деталях

Асгардия осваивает законодательное поле

В конгресс-центре Opiku в Таллине состоялось второе в истории очное заседание парламента Асгардии, Второй конгресс руководящего состава космической нации, а также заседание правительства. Главной темой мероприятий стало обсуждение планов построения законодательной базы Асгардии и экономики государства.

Здание конгресс-центра, выбранного для проведения заседаний, расположено в самой высокой точке Таллина с прекрасным видом на город. Не последнюю роль в выборе именно этой локации сыграл факт, что место названо в честь деда главы парламента Асгардии Лебита Опика – известного эстонского астронома Юлиуса Опика. Символично, что все залы центра Opiku имеют названия, связанные с космосом.

В первый день сессии парламента Асгардии обсуждались и другие проекты документов, жизненно важные для дальнейшего развития первого космического государства. В частности, председатель комиссии по коммерции и торговле Джон Файн выступил с тремя законодательными инициативами: о бизнесе, о компаниях и об интеллектуальной собственности. Первая определяет возможности и границы ведения частного бизнеса, участие в тендерах, стандарты различных бизнес-отношений. Вторая регламентирует способы основания компаний, их виды, возможные структуры руководства, правила конкуренции и порядок получения субсидий. Законопроект об интеллектуальной собственности рассматривает три основных вопроса: патенты, торговые марки, управление интеллектуальной собственностью. Законы должны защищать собственность как в юрисдикции Асгардии, так и вне ее. Джон Файн призвал следовать земным законам для устранения препятствий в ведении бизнеса с компаниями земных государств, однако при этом создавать и свои внутренние правила.

“ Принципиальный вопрос – признание Асгардии другими государствами, а также вхождение в состав ООН в качестве полноправного члена ”

Председатель Комитета по производству Фернандо Хименес Мотта отметил, что компании из других стран для ведения общего бизнеса должны следовать стандартам и законам Асгардии. Соответствующая процедура должна быть прописана в предлагаемых к рассмотрению документах.

Законопроекты по медицинскому страхованию и о месте жительства были представлены председателем Комиссии международных отношений Беном Деллом. Он обозначил важнейший вопрос: когда и как законы, которые сейчас создаются, начнут действовать. И законопроект о месте жительства говорит именно о том, когда и где данный документ вступит в силу. Место жительства в Асгардии – там, где находится суверенная территория. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию: Асгардия сейчас является цифровой нацией и единственная на данный момент суверенная ее территория – спутник на орбите.

Обсуждался принципиальный вопрос признания Асгардии другими государствами, а также возможность вхождения в состав ООН в качестве полноправного члена. Парламентарий Думитру Прунариу, первый румынский космонавт, работал с Комитетом по космосу ООН. Асгардия как НКО уже зарегистрирована, это одно из условий для того, чтобы стать членом-наблюдателем в Организации Объединенных Наций. Асгардия может в качестве НКО подать заявление и принимать участие в сессиях, предоставлять отчеты, выдвигать свои инициативы на уровне Генассамблеи ООН. Однако стать полноценным членом ООН и иметь право голоса Асгардия сможет лишь тогда, когда ее признают другие нации.

Далее Бен Делл перешел к законопроекту о медицинском страховании. Поскольку сейчас Асгардия цифровая нация, то, по мнению Делла, асгардианцам, помимо общей цели, нужен и некий объединяющий продукт. Каким он может быть создан у цифровой нации? Один из вариантов – медицинское страхование. Сами медицинские услуги Асгардия своим гражданам пока предоставлять не может, однако она в состоянии финансово участвовать в данном вопросе. Для этого Делл предлагает создать единый медицинский фонд, закупать – как международная группа людей – страховые полисы.

Из-за вопросов места жительства Асгардия пока не может собирать налоги и у государства еще нет выстроенной экономики, однако самофинансируемое медицинское страхование своим гражданам она может предоставить уже сегодня. Законопроект предлагает возможность покупки страховых полисов через организацию, работающую на Асгардию.

Фернандо Хименес Мотта, председатель Комитета по производству Асгардии, констатировал необходимость продвижения экономики Асгардии, для чего институты и компании государства должны работать по определенным стандартам. Этот принцип базируется на трех составляющих: закон о стандартах, определение системы руководства и самое важное – закон о труде. Для эффективного развития экономики эти документы должны быть детально проработаны. Затрагивался вопрос об опасности двойного налогообложения, однако пока Асгардия не является признанным государством, оно не вправе брать на себя фискальные функции, а может лишь взимать плату за использование своих торговых марок.

Такуя Канеко, заместитель председателя Комитета по финансам, объяснил положения закона о национальном банке и национальной валюте. От этого во многом зависят процветание экономики и благосостояние граждан Асгардии. Цель законопроекта – формирование денежной системы, повышение ликвидности валюты, обеспечение конкурентоспособности космической экономики.

Канеко заявил о стопроцентной национализации Центробанка и об обеспечении прозрачности его деятельности посредством создания национального валютного комитета, который должен состоять из 13 членов. Выпуск национальной валюты, по его словам, должен быть разрешен только государству.

Второй конгресс руководящего состава Асгардии открыл приветственной речью глава и основатель космической нации Игорь Ашурбейли. Он акцентировал внимание собравшихся на важности традиций. "Я рад, что Асгардия уже начинает обретать свои традиции, – сказал он. – Они закладываются в том числе и в этом году: три заочные сессии парламента в год с использованием цифровых технологий и одна очная сессия, два конгресса руководящего состава Асгардии, в которых участвуют 12 председателей парламента Асгардии, 12 министров, а также главы трех ветвей власти Асгардии: законодательной, исполнительной и судебной. Я надеюсь, что мы сформируем еще больше традиций, которые сблизят всех нас в Асгардии и сплотят нашу нацию".

Завершив выступление, глава государства объявив конгресс открытым и передал слово председателю парламента Лембиту Опику. В первый день парламентской сессии прошли слушания и голосование по "Биллю о правах граждан Асгардии" и по Закону о государственной и частной гражданской службе. Современное развитие цифровой экономики дает Асгардии огромные возможности в плане создания национальной валюты – солара, и она будет цифровой. Своя денежная единица – важнейший шаг на пути формирования асгардианской экономики, служащей процветанию космической нации в эпоху цифровых технологий.

Также парламент провел слушания и дебаты по законопроектам о национальной валюте и Национальном банке, рассмотрел доклад о путях экономического развития и обсудил предложение о создании Космической цифровой библиотеки. В ходе совместной работы члены парламента и правительства получили возможность пообщаться лично, а также посетить культурные мероприятия, чем с удовольствием и воспользовались.

Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider в день открытия парламентской сессии Асгардии в Таллине посвятил событию центральную статью, в которой, в частности, отмечается: "Космическое королевство Асгардия – это подлинный проект по созданию государства в космосе. Цель Асгардии – доставить тысячи людей на огромную космическую станцию к 2043 году, за пределы юрисдикции Земли, чтобы построить принципиально новое демократическое общество. Проект, основанный российским миллиардером, ученым и политиком Игорем Ашурбейли, возглавляют известные люди. Среди них – бывший британский политик Лембит Опик, который подробно рассказал о каждом аспекте построения космической нации, включая внешнюю политику, банковское регулирование, формирование бизнес-среды и планы создания новой цифровой валюты под названием Solar".

Владимир Московитинов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года