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Интерфакс-АВН

Урегулирование ливийского конфликты обсудили представители США с Хафтаром

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Халифа Хафтар
Халифа Хафтар.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленные должностные лица США 24 ноября встретились с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, чтобы обсудить шаги по достижению политического урегулирования ливийского конфликта, сообщает госдепартамент.

"Официальные лица подчеркнули полную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Ливии и выразили серьезную озабоченность в связи с эксплуатацией Россией конфликта в ущерб ливийскому народу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав делегации вошли заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, посол США в Ливии Ричард Норланд, зампомощника госсекретаря США Мэттью Зайс, а также заместитель директора Африканского командования ВС США (USAFRICOM) Стивен де Миллиано.

Отмечается, что данные дискуссии основывались на итогах недавних переговоров с должностными лицами, базирующимися в Триполи, "с целью создания общей базы для прогресса между сторонами по разделяющим их вопросам в контексте продвижения к прекращению огня".

В частности, обсуждались конкретные усилия по борьбе с боевиками и экстремистскими элементами, а также распределение ресурсов таким образом, чтобы они приносили пользу всем ливийцам.

"США настоятельно призывают стороны воспользоваться этой возможностью для построения безопасного и процветающего будущего Ливии", - заключает внешнеполитическое ведомство.

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Ливия
Россия
США
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