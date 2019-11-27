Запущенный с Плесецка военный "спутник-инспектор" вышел на орбиту

Запущенный с Плесецка военный "спутник-инспектор" вышел на целевую орбиту. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

"Космический аппарат <…> выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников", — говорится в сообщении.

Кроме того, аппарат способен производить съемку поверхности Земли.

Отмечается, что "спутник-инспектор" создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы и предназначается для контроля за состоянием аппаратов российской и зарубежных орбитальных группировок.

23 ноября в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили о сгоревшем спутнике РФ системы предупреждения ракетной атаки. Отмечалось, что спутник сошел с орбиты в ночь на субботу и был зафиксирован последний раз на высоте 80 км. В настоящий момент объект на орбите больше не существует. В тот же день в Минобороны России подтвердили эту информацию.