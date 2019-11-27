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Военное обозрение

Корабельная артиллерия США троекратно превзошла пушки ВМФ РФ по дальности

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Соединенным Штатам удалось довести до 50 км дальность стрельбы новым снарядом, обозначающимся как Excalibur N5. Огонь велся из корабельной артиллерийской установки MK45 Mod. 4, которая в базовом исполнении способна эффективно бить на дистанцию в 15-16 км. При этом наблюдается низкая точность стрельбы, приводящая к перерасходу снарядов.

Источник изображения: www.naval-technology.com

Калибр нового боеприпаса составляет 127 мм. Его разработка поручена компании Raytheon. Для снаряда создана специальная система навигации, осуществляющаяся по GPS-каналу. Она дает возможность ведения точного огня, несмотря на повышенную до 48,1 км дальность. В ходе последнего тестирования было заявлено об удовлетворительном результате.

Как заявил представитель Raytheon, пушка Mk45 Mod 4 приобрела способность поражать цели на дистанции, троекратно превосходящей дальность действия системы АК-176МА, которая является самой современной артиллерийской установкой, имеющейся у ВМФ РФ.

Данное изделие было создано на базе АК-176, применяемой с 1979 года. Новая модификация ведет огонь на расстоянии в 15 км со скорострельностью 124 выстрелов в минуту. Одним из главных отличий от американской Mk45 является калибр АК-176МА, составляющий всего 76 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-176
Компании
Raytheon
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