Корабельная артиллерия США троекратно превзошла пушки ВМФ РФ по дальности

Соединенным Штатам удалось довести до 50 км дальность стрельбы новым снарядом, обозначающимся как Excalibur N5. Огонь велся из корабельной артиллерийской установки MK45 Mod. 4, которая в базовом исполнении способна эффективно бить на дистанцию в 15-16 км. При этом наблюдается низкая точность стрельбы, приводящая к перерасходу снарядов.

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Калибр нового боеприпаса составляет 127 мм. Его разработка поручена компании Raytheon. Для снаряда создана специальная система навигации, осуществляющаяся по GPS-каналу. Она дает возможность ведения точного огня, несмотря на повышенную до 48,1 км дальность. В ходе последнего тестирования было заявлено об удовлетворительном результате.

Как заявил представитель Raytheon, пушка Mk45 Mod 4 приобрела способность поражать цели на дистанции, троекратно превосходящей дальность действия системы АК-176МА, которая является самой современной артиллерийской установкой, имеющейся у ВМФ РФ.

Данное изделие было создано на базе АК-176, применяемой с 1979 года. Новая модификация ведет огонь на расстоянии в 15 км со скорострельностью 124 выстрелов в минуту. Одним из главных отличий от американской Mk45 является калибр АК-176МА, составляющий всего 76 мм.