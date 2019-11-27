Подразделения ПВО Сухопутных войск усилят "Адъютантами"

Роботы заставят армию менять тактические схемы

Какие новые виды вооружений получит в самое ближайшее время Министерство обороны, рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Завершены государственные испытания опытного образца унифицированного робототехнического комплекса (РТК), разработанного в соответствии с ОКР "Кунгас". Это сразу четыре платформы-носителя для выполнения различных задач и единый пункт управления. В 2020 году комплекс поступит в опытно-войсковую эксплуатацию.

Также закончены госиспытания последних двух модификаций защищенных автомобилей из состава семейства "Тайфун-К" с колесными формулами 4х4 и 6х6. Обе оснащены боевыми модулями с дистанционным управлением.

В ближайшее время планируется завершить государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной БМП с боевым отделением "Бережок". Его отличительной особенностью стало наличие ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, четыре из которых готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

Продолжаются испытания хорошо известных перспективных образцов: танка "Армата", БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг", которые по своим характеристикам превосходят лучшие иностранные образцы. Уже сейчас заключены государственные контракты на поставку промышленной партии машин для опытно-войсковой эксплуатации.

На завершающей стадии разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с инновационным режимом стрельбы "Шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, достигают цели одновременно.

Фото: twitter.com

Во исполнение ОКР "Набросок" завершается разработка образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси. Линейка включает модели, предназначенные для действий в Арктическом регионе. Все это обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

Завершаются государственные испытания образцов, полученных в результате опытно-конструкторских работ "Гибка-С" и "Адъютант". По ОКР "Гибка-С" создаются машина разведки и управления командира взвода и боевая машина отделения ПЗРК. Они призваны повысить боевую эффективность подразделений ПВО мотострелковых и танковых полков. В соответствии с ОКР "Адъютант" разрабатывается универсальный мишенно-тренировочный комплекс, который позволит существенно повысить уровень боевой подготовки подразделений ПВО за счет создания сложной воздушной обстановки путем имитации широкого спектра современных средств воздушного нападения, различных по типам, летно-техническим, отражательным и излучательным характеристикам, а также тактическим приемам применения.

В следующем году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса – "Штурм" и "Соратник", внедрение которых в войска и развитие теории их боевого применения наверняка будут способствовать изменению порядка и способов боевых действий.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года