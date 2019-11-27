Ядерный недолет

Первая водородная бомба оказалась мощнее обещанного

В 50–60-е годы проведению натурных испытаний ядерных авиабомб (АБ) в атмосфере предшествовали летно-баллистические (ЛБИ) на базе стационарного комплекса средств внешнетраекторных измерений (ВТИ) 71-го полигона ВВС. Только после тщательной подготовки начинались испытания реальных изделий. По этому алгоритму действовали и при создании мощнейшей на тот момент ядерной бомбы РДС-37.

Комплекс состоял из трех территориально разнесенных пунктов, каждый из которых был оснащен кинотеодолитом с фокусным расстоянием три тысячи миллиметров, кинотелескопом с фокусным расстоянием 4500 миллиметров и радиолокационными установками (СОН-4, "Амур", "Кама"). Работа указанных средств синхронизировалась с центрального командного пункта.

Бомбометания испытываемыми АБ проводились с различных типов самолетов (Ту-4, Ту-16, Ту-22, Ил-28, МиГ-21, Су-7Б, Як-28), пилотируемых летным составом 35-го смешанного испытательного авиаполка 71-го полигона ВВС, в широком диапазоне высот и скоростей. Каждая бомба подвергалась трем видам измерений: вес, центр тяжести и момент инерции.

ЛБИ проводились по программам, разработанным научно-испытательной частью (НИЧ) совместно с разработчиками соответствующих типов АБ и главным штурманом полигона. Задания для самолетов-носителей выдавались ведущими инженерами НИЧ при непосредственном участии командиров соответствующих экипажей. Задания на полет утверждал лично начальник полигона. Донесения о результатах испытательных полетов оформлялись в письменном виде под роспись.

“ Чем руководствовалась расчетная группа, некорректно сформулировав условия проведения испытаний, остается загадкой ”

В 1954 году для обработки результатов ВТИ начала применяться ламповая ЭВМ "Урал-1", на смену которой вскоре пришел "Урал-2" с соответствующим программным обеспечением. Применение ЭВМ позволило оптимизировать расчеты, одновременно появилась возможность математического моделирования результатов бомбометания для различных начальных условий.

Грамотно скоординированная работа личного состава полигона, занятого проведением ВТИ, позволила получить достоверные данные по баллистическим характеристикам для всей номенклатуры испытанных бомб, а также составить соответствующие банки данных по ним. Эти результаты широко использовались многими специалистами НИЧ при проведении контрольных испытаний АБ, разработке инструкций по их боевому применению, организации полетов для ведения активной радиотехнической маскировки и в других случаях. С появлением в 60-х годах новых баллистических таблиц, в основу которых были положены уточненные геофизические и аэрологические факторы, в НИЧ была разработана методика привязки баллистических характеристик авиабомб к указанным таблицам.

Но результаты испытаний – это не только скрупулезные вычисления, а еще и оценка человеческого фактора в реальной боевой обстановке. Скажем, последствия неосведомленности штурмана самолета Ту-16А о заданной высоте взрыва авиабомбы РДС-37 на траектории свободного полета заслуживают более пристального освещения. Тем более что до 1955 года аналогов РДС-37, созданной ВНИИЭФ, в мире не существовало.

В октябре 1955-го по прибытии на УП-2 МО (Семипалатинский полигон) экспедиции КБ-11 (ныне ВНИИЭФ) и авиагруппы 71-го полигона ВВС выяснилось, что заряд авиабомбы РДС-37 обладает значительно большей мощностью, чем декларировалось. Было принято решение: в целях обеспечения безопасности экипажа самолета Ту-16А от поражающих факторов взрыва дооборудовать самолет средствами светозащиты, а бомбу укомплектовать подходящей парашютной системой.

Для определения характеристического времени АБ в заданных условиях бомбометания (высота – 12 000 м, скорость полета – 985 км/час) были выделены пять габаритно-массовых макетов и создана расчетная группа в составе трех специалистов под руководством академика Якова Зельдовича. Характеристическое время оценивалось с помощью баллистических таблиц, входом в которые были высота и скорость полета самолета, а также время падения АБ до земли (контролировалось пятью наблюдателями с помощью секундомеров). Осредненное значение, полученное по результатам бомбометаний, составило 21 секунду. Высота взрыва и номограмма для ее учета в характеристическом времени, имевшаяся в распоряжении расчетной группы, не рассматривались. Характеристическое время с учетом высоты взрыва было бы равным 21,25 секунды.

Разность указанных значений привела к недолету в 2600 метров авиабомбы РДС-37 до центра опытной площадки П5, на которой была установлена контрольно-измерительная аппаратура для регистрации параметров взрыва. Какими соображениями руководствовалась расчетная группа, некорректно сформулировав условия проведения летных испытаний РДС-37, навсегда останется загадкой. Но ввиду огромной мощности взрыва заряда РДС-37, впервые превысившей мегатонну и составившей 1,6 мегатонны, все контролируемые параметры взрыва были зарегистрированы средствами УП-2 МО полностью.

За мужество, проявленное при испытаниях РДС-37 и других ядерных авиабомб, штурман самолета Ту-16А капитан Андрей Кириленко был награжден орденом Ленина – он находился в остекленном "фонаре" и рисковал более других членов экипажа.

Справка "ВПК"

Словарь летно-баллистических испытаний ядерных авиабомб

Баллистика – в данном контексте наука о законах полета неуправляемых авиабомб, сбрасываемых с самолета-носителя.

Бомбометание – действие летчика (штурмана) самолета, осуществляющего сбрасывание авиабомбы с самолета при помощи прицельных устройств.

Характеристическое время авиабомбы – параметр, являющийся функцией баллистического коэффициента, характеризующего влияние геометрических обводов корпуса авиабомбы, калибра (размеров) и массы на ускорение силы лобового сопротивления на траектории падения.

Элементы траектории свободного полета (падения) авиабомбы:

относ – горизонтальная составляющая пути авиабомбы, пройденного за время ее падения;

отставание – расстояние между точкой падения авиабомбы и проекцией самолета-носителя в момент падения АБ.

Витольд Василец, ветеран подразделений особого риска

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года