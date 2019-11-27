Управляемая стихия: границу со Средней Азией прикроют "Торнадо"

На границе со Средней Азией ожидают "Торнадо-С". Самые мощные в мире реактивные системы залпового огня (РСЗО) поступят на вооружение одного из подразделений Центрального военного округа, размещенных в Челябинской области. Дальность хода таких установок составляет сотни километров, также их можно перебросить к месту дислокации и самолетами. По словам экспертов, появление "Торнадо" позволит оперативно осуществить проекцию силы в среднеазиатском регионе в случае прорыва террористов.

На границе со Средней Азией ожидают "Торнадо-С". Самые мощные в мире реактивные системы залпового огня (РСЗО) поступят на вооружение одного из подразделений Центрального военного округа, размещенных в Челябинской области. Дальность хода таких установок составляет сотни километров, также их можно перебросить к месту дислокации и самолетами. По словам экспертов, появление "Торнадо" позволит оперативно осуществить проекцию силы в среднеазиатском регионе в случае прорыва террористов.

Новейшие дальнобойные РСЗО направят в 232-ю реактивную артиллерийскую бригаду (РеАБр), рассказали "Известиям" в Минобороны. Её подразделения дислоцируются в Челябинской области, недалеко от границы с Казахстаном. Соединение ведет свою историю от 104-й гаубичной бригады большой мощности, сформированной в 1943 году. От нее же 232-й РеАБр достались в наследство почётное наименование "Пражская", орден Красного знамени и орден Суворова. Сейчас на вооружении воинской части стоят РСЗО "Ураган".

Секретная информация

"Торнадо-С" является наиболее мощной и дальнобойной РСЗО в мире. Каждая система состоит из 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и одиночными ракетами. В открытых источниках указывалось, что дальность полета ракет составляет 120 км, а в перспективе может быть увеличена до 200 км.

Характеристики новой системы не раскрывают. "Торнадо-С" считается одной из самых закрытых российских военных разработок. До сих пор в открытых источниках не публиковалось никаких фотографии данной установки.

Одна из главных особенностей "Торнадо-С" заключается в том, что с ее помощью расчеты могут существенно быстрее выполнять задачи. На то, чтобы выпустить боезапас по противнику, артиллеристам нужно несколько минут. И одна минута — на то, чтобы привести систему в походное положение и покинуть позицию. Это позволяет избежать риска попасть под ответный удар.

Новая РСЗО — это фактически боевой робот. После получения координат цели, система управления сама рассчитывает полётное задание, а также необходимое количество ракет для поражения заданных объектов. Дальше РСЗО без участия экипажа разворачивает установку пусков. Артиллеристам остается только нажать на кнопку и ждать результатов боевой работы.

Мобильный марш

Практически все российские РСЗО отличает высокая мобильность. "Торнадо-С" ставят на автомобильные шасси повышенной проходимости, они могут достаточно быстро передвигаться по бездорожью и любому грунту. На одной заправке такая боевая машина может проделать путь длиной более 500 км, отметил военный историк Алексей Хлопотов.

— "Торнадо-С" отличается дальнобойностью и большой площадью поражения, — рассказал он "Известиям". — Система полностью автоматизирована. Для РСЗО разработаны новые типы высокоточных боеприпасов повышенной дальности. На них стоят головки самонаведения. По мощности они сравнимы с ракетами оперативно-тактического комплекса "Точка-У". Только "Точка-У" может выпустить одну ракету, а "Торнадо-С" — целый залп. Появление такой артиллерии в ЦВО вполне логично. Мы выдавили ИГИЛ из Сирии, и есть большой шанс, что террористы проникнут в Среднюю Азию. Это направление и прикрывает округ.

Опасность активизации боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) в Средней Азии достаточно велика, отметил вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Боевики уже направляются в среднеазиатский регион, — заявил эксперт "Известиям". – ИГИЛ разгромили в Сирии, террористы переместятся в Ирак. Разгромят в Ираке — переместятся в Афганистан, а оттуда прямой путь в Среднюю Азию. Постановка на вооружение такого мощной установки, как "Торнадо-С", — это скорее гарантия безопасности в регионе, чем намерение пускать в ход. Но если в какой-то среднеазиатской республике концентрация террористов станет высокой, то тогда можно будет применить тяжелую артиллерию и создать им невыносимые условия.

Опасное семейство

300-миллиметровая "Торнадо-С" относится к семейству РСЗО, на которые сейчас перевооружается артиллерия Сухопутных войск. В него также входит 122-миллиметровая система "Торнадо-Г", уже имеющаяся в войсках. Первая в ближайшие годы заменит "Ураганы" в артбригадах окружного подчинения, а вторая — "Грады" в полковой и дивизионной артиллерии.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал в интервью "Известиям", что к преимуществам таких систем относятся улучшенные характеристики по точности стрельбы, высокая скорострельность и увеличенная дальность стрельбы.

Помимо неуправляемых ракетных снарядов, для "Торнадо-С" разработаны корректируемые боеприпасы. Система может поражать одновременно до восьми целей за счет разведения снарядов на траектории их полета.

Установка оснащена аппаратурой ГЛОНАСС и автоматизированной системой управления наведения огня. Оператору необходимо лишь ввести в систему координаты и дать команду открыть огонь. Более того, РСЗО может сама принимать и обрабатывать информацию, поступающую с разведывательных машин и беспилотников.