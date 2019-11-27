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В США вспомнили аналог российского придонного ядерного "Скифа"

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Источник изображения: Фото: Reuters

С 2013 года Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, или DARPA) Министерства обороны США работало над программой Upward Falling Payloads (UFP), предполагающей развертывание атомными подводными лодками (АПЛ) с ракетами крылатыми глубоководных придонных станций, сообщает The Drive.

Американское издание пишет, что речь идет "о проекте для изучения возможности запуска небольших беспилотных летательных аппаратов [БПЛА] из капсул, которые могли бы лежать на морском дне в состоянии покоя и быть потенциально неизвестны потенциальным противникам в течение многих лет".

Согласно The Drive, БПЛА, переносящие различного рода полезную нагрузку, с данных придонных станций допускают возможность автоматического удаленного запуска.

В ноябре 2017 года ТАСС распространил заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева о новейшем оружии России, в котором, в частности, говорилось, что "мы имеем в своем арсенале" ракетный комплекс "Сармат", атомные подводные лодки с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и ядерные ракеты донного базирования "Скиф". Позднее сенатор сказал, что ракеты "Сармат" и "Циркон" еще не приняты на вооружение российской армии.

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Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Скиф РДБ
Циркон-С 3М22
Компании
DARPA
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
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