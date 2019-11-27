Огневое превосходство: "Кинжал" и Эпоха" для Т-15 "Армата" и "Курганца-25"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

55-тонная российская боевая машина пехоты Т-15 "Армата" появилась на параде на Красной площади один раз, 9 мая 2015 года. С этого времени в торжественных мероприятиях участвовали только танки Т-14.

Однако все эти годы работы над тяжелой БМП не прекращались. Еще в 2017 году сообщалось, что Т-14 закончила пробеговые испытания. Сейчас, похоже, вплотную взялись за огневую мощь. Судя по недавним заявлениям Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу на коллегии военного ведомства, будущее - за необитаемым боевым модулем "Кинжал", вооруженным 57-мм автоматической пушкой. Именно с ним "четырнадцатая" демонстрировалась на форуме "Армия-2019", с ним же мотострелковая "Армата" примет участие в юбилейном Параде Победы.

Также было заявлено, что средняя российская перспективная БМП "Курганец-25" получит боевой модуль другого типа - "Эпоха", с орудием с низкой баллистики.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Как представляется, нет необходимости противопоставлять эти два изделия отечественного военно-промышленного комплекса, у каждой разработки - своя ниша, и они будут удачно дополнять друг друга по поле боя. Тяжелых, лучше защищенных и, соответственно, более дорогих Т-15 будет, в любом случае, гораздо меньше, чем "Курганцев", которыми заменят не модернизированные БМП-2.

Оснащенные новейшими боевыми модулями отечественные БМП по сумме технических характеристик превзойдут лучшие зарубежные образцы техники аналогичного предназначения. Главное, чтобы процесс принятия на вооружение и поставки в войска не слишком затянулись.

Лев Романов