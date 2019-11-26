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У "Прогресс МС-13" нашли поломки перед запуском

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Госкорпорация "Роскосмос" выявила "замечания" при подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13". В результате пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем перенесли на 12:34 мск 6 декабря 2019 года.

Изначально запуск в рамках 74-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС) планировался на 6 декабря, но по просьбе НАСА перенесен на 1 декабря, так как в этот день будет проходить стыковка корабля SpaceX Dragon.

"В ходе предполетной подготовки грузового корабля "Прогресс МС-13" на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" было выявлено замечание к бортовому кабелю", — говорится в сообщение на сайте "Роскосмоса".

"Прогресс МС-13" должен доставить на МКС запасы топлива и газов общей массой 700 килограмм и 1350 килограмм оборудования и грузов, среди которых новогодние подарки для экипажа.

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Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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