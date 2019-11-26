Лондон не знает, что делать со старыми подлодками

Источник изображения: Facebook/UK Submarine service – Royal Navy

Великобритания списала двадцать атомных подводных лодок с 1980 года, но так и не решила, что с ними делать, пишет гонконгская газета Asia Times. У флота нет ни плана действий, ни достаточного финансирования.

Ни одна из списанных субмарин не была утилизирована, а из девяти из них даже не выгрузили топливо. Лондон потратил 500 миллионов фунтов стерлингов (почти 650 млн долларов США) на содержание этих выведенных из эксплуатации подводных лодок в период с 1980 по 2017 годы.

Полная утилизация одной лишь ядерной установки обошлась бы в 96 миллионов фунтов. В результате общая стоимость полной ликвидации десяти действующих подводных лодок Королевского флота, и ещё двадцати уже списанных составит почти 10 миллиарда долларов США!

Ситуация усугубляется тем, что в стране есть только один подрядчик, способный выполнить сложную столь сложную работу. Кроме того, различные классы подлодок требуют разного подхода. И ещё: если в британском гражданском секторе схемы утилизации атомного объекта заложены в проект изначально, то у военных таких строгих требований нет, что теперь и приводит к известным трудностям.

Asia Times отмечает, что с похожими проблемами сталкивались и Советский Союз, и Соединенные Штаты. Но эти страны решали их по-разному.