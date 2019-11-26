Российский вертолетный двигатель ВК-2500ПС-03 получил разрешение на эксплуатацию в Колумбии

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Вертолетные двигатели ВК-2500ПС-03 разработки и производства АО "ОДК-Климов" одобрены для эксплуатации в гражданской авиации Колумбии, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в состав которой входит предприятие.

"Получение одобрения для эксплуатации в Колумбии двигателя ВК-2500ПС-03, устанавливающегося на вертолет Ми-171А2, подтверждает соответствующее официальное письмо Управления гражданской авиации этой республики", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ОДК в понедельник.

По информации пресс-службы, валидация сертификата типа означает, что двигатель полностью соответствует требованиям государственных авиационных правил Колумбии и может эксплуатироваться в составе вертолетов, находящихся на гражданском регистре страны.

"Проведение подобных процедур открывает новые возможности поставки и послепродажного обслуживания ВК-2500ПС-03 за рубежом. В настоящий момент аналогичные заявки на соответствие сертификата типа направлены в ряд других стран: Южную Корею, Перу, Бразилию и Мексику. Одобрения сертификата уже получены в Индии и Китае", - сказано в сообщении.