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Интерфакс-АВН

Российский вертолетный двигатель ВК-2500ПС-03 получил разрешение на эксплуатацию в Колумбии

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Двигатель ВК-2500ПС
Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Вертолетные двигатели ВК-2500ПС-03 разработки и производства АО "ОДК-Климов" одобрены для эксплуатации в гражданской авиации Колумбии, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в состав которой входит предприятие.

"Получение одобрения для эксплуатации в Колумбии двигателя ВК-2500ПС-03, устанавливающегося на вертолет Ми-171А2, подтверждает соответствующее официальное письмо Управления гражданской авиации этой республики", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ОДК в понедельник.

По информации пресс-службы, валидация сертификата типа означает, что двигатель полностью соответствует требованиям государственных авиационных правил Колумбии и может эксплуатироваться в составе вертолетов, находящихся на гражданском регистре страны.

"Проведение подобных процедур открывает новые возможности поставки и послепродажного обслуживания ВК-2500ПС-03 за рубежом. В настоящий момент аналогичные заявки на соответствие сертификата типа направлены в ряд других стран: Южную Корею, Перу, Бразилию и Мексику. Одобрения сертификата уже получены в Индии и Китае", - сказано в сообщении.

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