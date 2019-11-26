США против Беларуси и России готовят своих "зеленых человечков"

На прошлой неделе в Польшу возвратились 140 военнослужащих войск территориальной обороны, прошедших в США двухнедельный курс обучения под условным наименованием Ridge Runner. Это было уже второе подобное мероприятие в текущем году с участием поляков. Первый курс был проведен летом. Соглашение об участии польских военнослужащих в данной программе подготовки было достигнуто между двумя странами в конце 2018 года.

Чем же примечательны учения Ridge Runner?

Данный курс подготовки является единственной в своем роде программой отработки практических совместных действий войск ТерО (в Соединенных Штатах – Национальной гвардии), сил специальных операций, действующей армии, других силовых структур, а также государственных учреждений в ходе ведения иррегулярных боевых действий, а проще говоря – партизанской и повстанческой войны.

Учения Ridge Runner проводятся в американском штате Западная Вирджиния, на территории которого имеются участки местности с различными природными условиями – лесистыми, болотистыми, горными. Для курса подготовки используются государственные и частные территории общей площадью более 2 тыс. кв.км. Все мероприятия проводятся максимально реалистично, для чего в качестве противоположной стороны привлекаются подразделения Национальной гвардии штата, которые осуществляют охрану объектов, поиск и уничтожение партизан и диверсантов.

Основной целью подготовки польских подразделений в Западной Вирджинии является отработка вопросов взаимодействия именно с американским армейским спецназом, одной из основных задач которого, как известно, является организация повстанческих и партизанских действий по всему миру. Так называемые «зеленые береты» провели немало успешных операций по свержению неугодных правительств в Латинской Америке, Африке и Азии.

В ходе курсов польские военнослужащие изучали используемые в ССО США способы проникновения на вражескую территорию по земле, воздуху и воде, в том числе с пересечением государственной границы, а также создание подпольных ячеек, проведение акций саботажа и диверсий, уничтожение узлов коммуникаций, линий электропередач, организацию засад на путях выдвижения войск, порядок радиообмена с органами управления американского спецназа и наведения авиации на цели в тылу противника. Значительная часть занятий была организована ночью.

Зачем же американцам понадобилось обучать поляков тому, что они сами неплохо умеют делать? Как известно, у Польши есть довольно богатый опыт ведения партизанских действий на своей территории – отряды «Армии Крайовой» во время Второй мировой войны насчитывали, по разным оценкам, от 250 до 400 тыс. человек. Логично, что действия польских войск ТерО в возможно «оккупированных» районах, в случае войны, никто лучше них самих организовать не сможет. И войска спецназа в Польше тоже имеются. С ними «организовать взаимодействие» значительно проще, чем с американцами.

Поэтому напрашивается следующий вывод – американский спецназ передает свой опыт организации повстанческой и диверсионной деятельности, осуществляемой за пределами государства. При этом единственной страной, имеющей значительное количество граждан польской национальности и не включенной в сферу влияния Запада, является Республика Беларусь.

Стоит обратить внимание, что в учениях Ridge Runner были задействованы в первую очередь военнослужащие бригад ТерО, расположенных в восточной части страны.

Интересно, что вместе с польскими военнослужащими в Западной Вирджинии обучаются и представители национальной гвардии Латвии. При этом отсутствие литовских и эстонских военнослужащих ТерО легко объясняется самым большим процентом русскоязычного населения в Латвийской Республике. Очевидно, что таким «латышам» будет проще создавать отряды повстанцев в приграничных районах Псковской области России при поддержке американского спецназа.

По заявлению командующего войсками ТерО Польши генерала дивизии Веслава Кукулы, в скором времени учения, подобные Ridge Runner, планируется проводить в Польше и Прибалтике.

Не исключено, что методы повстанческой и диверсионной деятельности будут осваивать не только военнослужащие запаса, состоящие на службе в войсках ТерО Польши, но и подрастающее поколение польской молодежи. Летом этого года в той же Западной Вирджинии проводился всемирный слет скаутов, в котором принимало участие около 500 польских юношей и девушек. В обеспечении этого мероприятия, как ни странно, принимали участие военнослужащие ТерО и медицинский персонал Польши.

Тесное сотрудничество войск ТерО Польши и ССО США является еще одним элементом нарастающего с каждым годом американского военного присутствия и проникновения в оборонную сферу соседнего государства.

При этом отработка на мероприятиях боевой подготовки подразделениями ССО Вооруженных Сил Беларуси вопросов по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника и незаконным вооруженным формированиям представляется своевременным и адекватным ответом на развитие в военном искусстве западных стран теории и практики ведения иррегулярных, «гибридных» и «непрямых» действий на начальной стадии военных конфликтов.

Николай Крылов