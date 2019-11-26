WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру. В послании он отмечает, что его коллеги искажают информацию о случившемся.

Так, по словам автора письма, в отредактированной версии отчета организации информация приводилась избирательно. В отдельных заключениях также сообщались ложные выводы.

В качестве примера он приводит отредактированную часть доклада, в которой говорится, что у проводившей расследование миссии есть подтверждения использования хлора при химатаке. При этом автор подчеркивает, что были обнаружены лишь малые частицы вещества, которые можно найти в обычном отбеливателе. Такую подмену понятий он называет лицемерием.

Как отмечалось в оригинальной версии отчета, миссия не нашла достаточно подтверждений того, что в обнаруженных на месте "атаки" баллонах было отравляющее вещество. Однако из отредактированного варианта эта часть пропала.

Помимо этого, автор указывает, что из новой версии доклада удалили замечания комиссии относительно симптомов пострадавших, которые отличались от тех, которые можно наблюдать при химическом отравлении.

Из доклада также полностью убрали часть, в которой рассказывалось о расположении баллонов на месте происшествия. Это был анализ на предмет того, использовались ли они при химической атаке или просто находились в указанном месте.

В заключение автор отмечает, что подобные изменения в тексте доклада увеличивают уровень предвзятости, который может поставить под сомнение репутацию миссии и организации.

WikiLeaks сообщает, что коррективы в итоговый текст доклада могли быть сделаны по настоянию главы ОЗХО на тот момент — турецкого дипломата Ахмета Узюмджю.

Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе заранее сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.