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РИА Новости

Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии

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Робототехнический комплекс "Кунгас".
Робототехнический комплекс "Кунгас".
Источник изображения: Стоп-кадр видео ТРК ВС РФ "Звезда"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Предназначенный для российских Вооруженных сил робот "Кунгас" успешно прошел испытания, сообщил в интервью газете "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

"В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация", — рассказал он.

Комплекс "Кунгас" включает в себя 12-килограммового носимого робота, легкого робота весом 200 килограммов, возимого робота весом до двух тонн, а также боевого робота "Нерехта" и роботизированную версию БТР-МДМ "Ракушка".

По словам главкома, в следующем году также начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник".

Ранее источник в ОПК сообщил, что в России к 2025 году могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи. При этом у каждого робота будет свое специфическое назначение.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Нерехта РТК
Проекты
2020-й год
Робот
РТК
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