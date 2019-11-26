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РИА Новости

"Это один из главных трендов". Военный эксперт о роботах в армии РФ

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Бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка"
Бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" во время демонстрационного показа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В России испытали новых роботов для армии. О роботизации Вооруженных сил РФ в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Армейский робототехнический комплекс "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация", ‒ рассказал он.

Главком добавил, что в следующем году начнутся и опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: "Штурм" и "Соратник".

В публикации уточняется, что комплекс "Кунгас" включает в себя носимого 12-килограммового робота, легкого робота весом 200 кг, возимого робота весом до 2 тонн, а также боевого робота "Нерехта" и роботизированную версию БТР-МДМ "Ракушка". Все роботы могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил в эфире радио Sputnik, что роботизация вооруженных сил отвечает требованиям времени.

"Роботизация – это один из главных трендов министерства обороны, который определяет развитие наших вооруженных сил. Главная задача при создании таких аппаратов – это минимизировать участие человека в выполнении боевых задач, соответственно, сохранить жизнь солдата. Роботы достаточно разнообразны, и пока сказать, какие именно будут внедрены в войска, очень сложно – Минобороны испытывает различные классы роботов: от минисистем, которые занимаются мониторингом или разминированием, до машин, которые практически представляют собой полноценные танки. Идет поиск оптимальных моделей", ‒ сказал Дмитрий Литовкин.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Нерехта РТК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Робот
РТК
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