"Это один из главных трендов". Военный эксперт о роботах в армии РФ

В России испытали новых роботов для армии. О роботизации Вооруженных сил РФ в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Армейский робототехнический комплекс "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация", ‒ рассказал он.

Главком добавил, что в следующем году начнутся и опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: "Штурм" и "Соратник".

В публикации уточняется, что комплекс "Кунгас" включает в себя носимого 12-килограммового робота, легкого робота весом 200 кг, возимого робота весом до 2 тонн, а также боевого робота "Нерехта" и роботизированную версию БТР-МДМ "Ракушка". Все роботы могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил в эфире радио Sputnik, что роботизация вооруженных сил отвечает требованиям времени.