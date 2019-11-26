Производитель вертолетов "Аллигатор" получил новые заказы

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Приморский вертолетный завод "Прогресс" приостановил сокращения после того, как получил новые заказы, сообщает в понедельник Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК).

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.

В сентябре ФППК сообщила, что около двух сотен работников завода будут сокращены до конца года, а еще примерно столько же - в первой половине 2020-го.

В "Вертолетах России" РИА Новости тогда сообщили, что изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с "оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства".

"На арсеньевском заводе "Прогресс" приостановлено сокращение кадров. Ранее предполагалось, что к 1 января 2020 года численность заводчан уменьшится до 4960 работников. Против этого активно выступал профсоюз предприятия", - говорится в пресс-релизе ФППК.

В начале октября профсоюз организовал в Арсеньеве "митинг с требованием сохранить рабочие места" и призывом к власти обратить внимание на градообразующее предприятие.

"Сегодня завод получил заказы и готов обеспечить рабочие места для 5100 работников вплоть до 2022 года", - отмечают в профсоюзе.

В сентябре власти Приморья и холдинг "Вертолеты России" на "Восточном экономическом форуме-2019" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает модернизацию авиазавода "Прогресс" и строительство на нем новых вертолетов.

Актуальным комментарием "Вертолетов России" РИА Новости пока не располагает.