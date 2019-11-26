Войти
РИА Новости

Песков заявил, что спецслужбы проверяют сообщения об убийстве в Сирии

606
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специальные службы видят все сообщения о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальные службы видят все эти сообщения и они анализируют их достоверность и степень их достоверности. И поэтому они принимают самостоятельные решения. Тут не нужен какой-то особенный режим, система работает и отслеживает подобные ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым активизировать расследование и взять его под личный контроль президента после того, как в СМИ появилась информация о том, что один из участников убийства находится в России и организует для школьников соревнования во Дворце творчества в Брянске.

По словам пресс-секретаря, ему неизвестно, докладывали ли президенту о каких-то проверках.

"Если существуют вопросы, то сначала надо проверить, работает он (участник видео) или не работает, этот человек или другой человек", - добавил Песков.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Похожие новости
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
31.01.2019
На ЧФ отстранён от службы командир разведцентра
23.10.2018
Подбитый сирийский Т-72 раскрыл секреты дополнительного бронирования
27.12.2017
Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
22.02.2013
Рейтинг стран Ближнего Востока по планируемому импорту вооружений в 2013-2016 гг. возглавляют Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар
25.02.2010
Российские авиастроители получили еще 15 заказов на Ан-148
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России