Трое в лодке. Уникальные учения России, Китая и ЮАР пугают Запад

Военные из России, Китая и ЮАР начинают совместные учения – отработают в африканских водах борьбу с пиратами и террористами. В таком формате – впервые.

Россия, Китай и ЮАР собрались на совместные морские учения. У российских и китайских военных уже была возможность познакомиться и приспособиться друг к другу, научиться работать бок и бок. Но чтобы так расширить географию военных учений – это впервые.

Все три страны входят в БРИКС, поэтому преследуют одни и те же цели и всегда смогут договориться. Но посмотрите, какие они разные. Этот союз охватывает одновременно несколько частей света – Европу, Азию и Африку. У каждой страны своя история борьбы с региональными и глобальными вызовами, и когда они делятся друг с другом опытом, получается объединение просто невероятной силы.

Сейчас они будут учиться бороться с пиратами и терроризмом на море, а также сообща помогать попавшим в беду кораблям.

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" уже прибыл в Кейптаун. Моряки пополнят запасы пресной воды и продовольствия и приступят к учениям.

При этом на Западе заранее напряглись. Форум Россия – Африка и так поверг кое-кого в состояние шока – настолько он был масштабным. А о том, как Запад не хочет союза России с Китаем, говорят, кажется, вообще каждый день. А тут – пожалуйста – сразу три страны учатся воевать вместе. Ну и что, что против террористов – западных комментаторов это не успокаивает.

Как только стало известно о планах проведения учений, появились комментарии о том, что это не что иное, как передел сфер влияния.

Да, Владимир Путин обещал, что Россия будет наращивать свое присутствие в Африке – и это совершенно логично и понятно для обеих сторон. Африка в этом заинтересована не меньше – а, может, и больше, – чем Россия.

Уже всем очевидно, что растиражированные страшилки про "страну-бензоколонку" с "разорванной в клочья экономикой" – это просто фантазии. Вот Запад и придумывает новые. Теперь про Африку. Концепция изменилась: теперь Россия не в грустной изоляции, а, напротив, настолько сильна, что этого, мол, стоит бояться. Причем, те, кто придумывает эти страшилки, прекрасно понимают, что Москва ни на кого нападать не собирается, но и обижать себя не позволит.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik