ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29

ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.

По официальным данным, польские Вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22. Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.

"Командующий ВВС после анализа рекомендаций принял решение об эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в сообщении.