Столтенберг назвал НАТО "единственным гарантом" безопасности в Европе

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. НАТО является единственным гарантом европейской безопасности "на фоне российского военного усиления", заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он также сообщил, что вопрос "единого подхода" к отношениям с РФ будет одной из тем саммита организации в Лондоне.

"Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности, наши силы предотвращают конфликт и сохраняют мир", - заявил Столтенберг после встречи в Брюсселе с президентом Латвии.

Он добавил, что НАТО направляет прибалтийским странам "ясный сигнал" приверженности своим обязательствам "перед лицом российского военного усиления и модели дестабилизирующего поведения".

"Мы обсудим наше единство, наш единый подход к России на саммите в Лондоне", - сказал он.

Встреча лидеров НАТО пройдет 3-4 декабря в британской столице.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.