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АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы

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Концерн "Калашников" провел испытания на прочность автомата АК-103 2019 года выпуска. Ролик опубликован на сайте "Калашников Медиа".

Специалист компании Георгий Губич отстрелял подряд 1,4 тысячи патронов. После 660 выстрелов ствол АК-103 загорелся и пламя уничтожило цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки, а ствол изогнулся. Несмотря на это, ударно-спусковой механизм, затворная группа и другие элементы оружия не пострадали и автомат продолжил работать до конца испытания. При этом даже в конце испытания он пробивал 150-миллиметровые бруски сухой березы.

Ранее Губич провел испытания АК-12, у которого после 680 выстрелов разорвало ствол. "Автомат не только выдержал норму, установленную требованиями Министерства обороны России, но и превысил ее больше чем в три раза", — заявили в компании по итогам теста.

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Страны
Россия
Продукция
АК-103
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
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