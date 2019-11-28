АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы

Концерн "Калашников" провел испытания на прочность автомата АК-103 2019 года выпуска. Ролик опубликован на сайте "Калашников Медиа".

Специалист компании Георгий Губич отстрелял подряд 1,4 тысячи патронов. После 660 выстрелов ствол АК-103 загорелся и пламя уничтожило цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки, а ствол изогнулся. Несмотря на это, ударно-спусковой механизм, затворная группа и другие элементы оружия не пострадали и автомат продолжил работать до конца испытания. При этом даже в конце испытания он пробивал 150-миллиметровые бруски сухой березы.

Ранее Губич провел испытания АК-12, у которого после 680 выстрелов разорвало ствол. "Автомат не только выдержал норму, установленную требованиями Министерства обороны России, но и превысил ее больше чем в три раза", — заявили в компании по итогам теста.