Сто тысяч M17/M18

Американские военнослужащие активно осваивают новые пистолеты. Вчера, 24 ноября, пресс-служба компании SIG Sauer сообщила о том, что ВС США получили уже 100 000 пистолетов M17/M18.

В 2017 году Минобороны США официально назвало победителей в рамках тендера System. Ими стали пистолеты М17 и М18 (укороченная версия М17), созданные на базе 320. С тех пор победитель тендера активно наращивает производство и объёмы поставок в войска — только в октябре текущего года американской армии было передано 12 100 пистолетов.

Пистолеты М17 и М18 Источник изображения: sigsauer.com

По словам Рона Коэна, генерального директора SIG Sauer, поставки ведутся "с опережением графика и превышением стандартов производительности". Ранее в SIG Sauer сообщали, что американская армия завершила приёмочные испытания (Lot Acceptance Test, LAT) модели М18. Если по условиям тестирования допускалось 12 задержек в стрельбе при отстреле 5000 патронов, то тройка М18 отстреляла по 12 000 патронов без единой задержки. Кроме того, пистолеты успешно прошли тест на взаимозаменяемость деталей, точность стрельбы и другие параметры качества.

В 2017 году американская армия назвала победителя тендера XM17 Modular Handgun System. Им оказался пистолет M17 (и его компактная версия М18) — модификация SIG Sauer P320, разработанная с учётом требований Минобороны США. Новый пистолет поставляется в войска в калибре 9×19 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W. Позже к закупкам М17 и М18 присоединились ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США.