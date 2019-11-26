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Военное обозрение

Появилось видео тестирования С-400 на истребителях F-16 и F-4 ВВС Турции

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились видеоматериалы, на которых показано тестирование зенитного ракетного комплекса С-400 в Турции. Речь идёт о комплексе, который был приобретён у России частично на средства выделенного Москвой кредита. К сделке были и остаются претензии со стороны США.

Вашингтон буквально требовал от Анкары отказаться от приобретения ЗРК С-400 "Триумф", угрожая различного рода санкциями. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на отказ от сделки с Россией не пошёл. После этого США вывели Турцию из совместной программы производства истребителя пятого поколения F-35, несмотря на то, что несколько истребителей уже готовились к перелёту из Соединённых Штатов в Турцию.

Губернатор столичной турецкой провинции объявил о том, что в рамках проекта тестирования системы ПВО российского производства истребители турецких ВВС будут осуществлять полёты, вы том числе и на малых высотах. Частично маршрут таких полётов проходит непосредственно над столицей страны – Анкарой.

Тестирование ЗРК С-400 осуществляется с применением самолётов F-16 и F-4E. Комплексы установлены на территории военной базы Кахраманказан (Мюртед) (бывшая Акынчы) в районе Анкары. В первую очередь база войск ПВО занимается прикрытием столицы и аэропорта.

Из сообщения турецких СМИ:

Командование сообщает, что радары С-400 сканируют воздушное пространство на несколько сотен км. Окончательный процесс активации должен произойти на фоне результатов тестов. Планируется, что это произойдёт в апреле 2020.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
F-4
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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