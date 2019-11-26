В МИД РФ удовлетворены первым решением Гаагского трибунала по Керченскому проливу

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В МИД России прокомментировали первые решения, которые были приняты в рамках Гаагского трибунала, заседание которого было инициировано украинской стороной. В российском ведомстве отметили, что на данный момент установлен порядок работы трибунала и утверждены необходимые процедуры.

Министерство иностранных дел РФ с удовлетворением сообщает о том, что на данный момент многие украинские требования оставлены фактически без внимания. В частности, Киев требовал проведения слушаний по статусу Керченского пролива и инциденту ноября 2018 года в "кратчайшие сроки".

Из заявления пресс-службы МИД России:

Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу.

В материале говорится о том, что каждая из сторон получает по полгода для подготовки меморандумов. Украина настаивала на двух месяцах. При этом Украина надеялась получить от членов трибунала в Гааге комментарий, в котором изначально должна быть осуждена Россия. Ничего подобного не произошло.

Нужно напомнить, что крымчане подготовили Киеву свой ответ. Так, в Крым намерены пригласить представителей международного трибунала для расследования по делу о вооруженном нарушении российских морских границ украинскими катерами и буксиром. Итоговое заседание этого трибунала, как сообщается, пройдёт либо в одной из западноевропейских стран, либо в стране Латинской Америки.