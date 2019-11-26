Войти
Военное обозрение

В МИД РФ удовлетворены первым решением Гаагского трибунала по Керченскому проливу

676
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В МИД России прокомментировали первые решения, которые были приняты в рамках Гаагского трибунала, заседание которого было инициировано украинской стороной. В российском ведомстве отметили, что на данный момент установлен порядок работы трибунала и утверждены необходимые процедуры.

Министерство иностранных дел РФ с удовлетворением сообщает о том, что на данный момент многие украинские требования оставлены фактически без внимания. В частности, Киев требовал проведения слушаний по статусу Керченского пролива и инциденту ноября 2018 года в "кратчайшие сроки".

Из заявления пресс-службы МИД России:

Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу.

В материале говорится о том, что каждая из сторон получает по полгода для подготовки меморандумов. Украина настаивала на двух месяцах. При этом Украина надеялась получить от членов трибунала в Гааге комментарий, в котором изначально должна быть осуждена Россия. Ничего подобного не произошло.

Нужно напомнить, что крымчане подготовили Киеву свой ответ. Так, в Крым намерены пригласить представителей международного трибунала для расследования по делу о вооруженном нарушении российских морских границ украинскими катерами и буксиром. Итоговое заседание этого трибунала, как сообщается, пройдёт либо в одной из западноевропейских стран, либо в стране Латинской Америки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
18.03.2019
Пентагон изучает Чукотку: над Россией пролетел борт ВВС США
03.11.2016
Россия строит и восстанавливает базы в Крыму, подчеркивая военную мощь (Reuters, Великобритания)
08.09.2015
«…И полноценное членство в НАТО»
03.04.2012
Грузинская РСЗО и российский «Град», что лучше?..
17.10.2011
Заказы Венесуэлы обеспечили России первое место по объему экспорта вооружений в страны Южной Америки в 2003-2010 гг.
17.07.2007
Портфель заказов на запуски ракет-носителей по программе "Днепр" заполнен на три года вперед - генерал Соловцов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России