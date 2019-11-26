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ТАСС

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесли на 6 декабря

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Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Такое решение было принято в связи с заменой кабеля

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-13", первоначально запланированный на 1 декабря, перенесен на 6 декабря для проведения дополнительных проверок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Роскосмоса.

"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 6 декабря 2019 года, в 12:34 мск", - говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, в ходе подготовки к запуску на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" (предприятие - разработчик кораблей "Прогресс") было выявлено замечание к бортовому кабелю. "Несоответствие было устранено после замены кабеля", - уточняется в сообщении.

"Прогресс МС-13" планировалось запустить к МКС 1 декабря в 14:29 мск на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, стыковка корабля со станцией была намечена на 3 декабря в 16:41 мск. При этом этот старт изначально был запланирован на 6 декабря, однако его перенесли на более ранний срок - 1 декабря.

Предыдущий "Прогресс" был запущен 31 июля.

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Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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