"Северный поток-2" будут останавливать американские военные

Лопнет ли, наконец, терпение Европы от инициатив США

В проект закона о Национальной обороне 2020 года добавлены положения о противодействии строительству газопровода "Северный поток-2", сообщил председатель Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш в интервью Defense News в рамках Международного форума по безопасности, который проходит в канадском городе Галифакс.

Предполагается, что в случае принятия закона, против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", который идет по дну Балтийского моря напрямую в Германию в обход Украины и других транзитных стран и должен дать газ европейским странам, будут введены санкции. Трубопровод принадлежит российской государственной компании "Газпром", хотя половину его стоимости финансируют пять европейских энергетических компаний. Но, похоже, США не церемонятся с Европой, обсуждая введение ограничений, несмотря на то что большая часть трубопровода уже проложена. Санкции заставят вовлеченные строительные фирмы прекратить работу над проектом, а России искать другие способы возведения трубопровода, если это вообще будет возможно, считает Риш. Текст положения о санкциях не был обнародован, но он аналогичен одобренному в июле "Закону о защите энергетической безопасности Европы", который предусматривает введение санкций против компаний, эксплуатирующих суда, прокладывающие трубы для газопроводов "Северный поток-2" в Балтийском море и "Турецкий поток" в Черном море. Законопроект может вступить в силу только после утверждения Конгрессом и президентом США Дональдом Трампом.

Законодатели Палаты представителей и Сената еще не пришли к окончательному решению по остановке "Северного потока-2" с помощью военных. Возможно, на принятие закона сможет повлиять то, что разрешение на строительство давали европейские страны, которые долго взвешивали все "за" и "против". Проект был согласован с Германией, Швецией, Финляндией. Австрия и Норвегия также заинтересованы в надежных поставках топлива. Дания стала последним государством, согласившимся на прокладку газопровода через свои территориальные воды, а одним из стимулов к этому могло послужить желание американского президента купить Гренландию, входящую в состав Датского Королевства. Против строительства выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, теряющая свои доходы от транзита российского газа, и Соединенные Штаты, планировавшие заменить его своим дорогостоящим сжиженным природным газом (СПГ).

Откровенно агрессивная позиция США, по мнению экспертов, диктуется не только потерей выгодного рынка сбыта СПГ, но и осознанием провала концепции однополярного мира, о котором говорили 30 лет, а в результате появились другие сильные государства, в частности Китай. Противостоять России стало также невозможно, и строительство газопровода, который даст тепло, столь необходимое Европе, возводится теперь на уровень угроз национальной безопасности, не европейских стран, а именно американской национальной безопасности. Возможно, размещение военных баз Соединенных Штатов на территории Европы связано, в первую очередь, с этими же причинами, а вовсе не с союзническим долгом Америки, который на Востоке должны еще и оплачивать из кармана своих налогоплательщиков.

Давление на восточные страны продолжается, но терпение европейцев может оказаться не безграничным. И американские санкции, если их все же введут, не остановят уже практически реализованный проект "Северный поток-2". Немецкое правительство неоднократно отвергало тревоги Вашингтона, что возникнет чрезмерная энергетическая зависимость от российского газа, считая Москву надежным и выгодным партнером. Хотя ситуация вокруг проекта накалена и против кабинета канцлера Германии Ангелы Меркель начала действовать одна из европейских служб внешней разведки, выдвигающая обвинения в адрес правительства ФРГ, позиция основных государств Евросоюза, заинтересованных в поставках российского газа, до настоящего времени способствующая успешному продвижению строительства, возможно, поможет и в его завершении, которое запланировано на конец 2019 года.

Ирина Дронина