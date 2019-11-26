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ЦАМТО

Сухопутные войска Колумбии рассматривают возможность покупки дополнительных ББМ LAV-3

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ЦАМТО, 25 ноября. Сухопутные войска Колумбии рассматривают возможность приобретения новой партии ББМ LAV-3 с колесной формулой 8х8 компании General Dynamics Land Systems (GDLS), которые будут вооружены 30-мм автоматической пушкой.

По информации Infodefensa.com, 30-мм пушка является оптимальным решением и обеспечит большую живучесть техники в ходе боевых действий.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2012 года по результатам тендера ВС Колумбии через Канадскую коммерческую корпорацию заключили контракт на поставку 24 новых бронемашин LAV-3 стоимостью 65,5 млн. долл. В сентябре 2013 года Колумбия приобрела восемь дополнительных бронированных машин данного типа. Общая стоимость закупки оценивается в 84 млн. долл.

Все 32 состоящие на вооружении бронемашины LAV-3 DVH "Гладиатор" оснащены дистанционно управляемым модулем вооружения "Самсон-мини" компании Rafael Advanced Defense Systems, вооруженным 12,7-мм пулеметом.

Особенностью нового проекта является намерение вооружить бронемашину автоматической пушкой ATK (Northrop Grumman) Mk.44 "Бушмастер-2" под боеприпас калибра 30x173 мм (или другой моделью того же калибра), которая будет установлена в башне пока неопределенного типа (потенциально возможно оснащение разработками компаний Konsberg, Rafael Advanced Defense Systems или Elbit Systems).

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Страны
Канада
Колумбия
Компании
Elbit Systems
General Dynamics
Northrop Grumman
Rafael
Проекты
Piranha
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