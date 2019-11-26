На борту "Адмирала Горшкова" заметили ТПК гиперзвуковых ракет "Циркон"

Источник изображения: topwar.ru

Несколько дней назад, как сообщало в одном из новостных материалов "Военное обозрение", фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" (далее – "Адмирал Горшков) вышел на испытания вооружений в Баренцево море.

Фрегат, вставший в строй ВМФ России в конце июля прошлого года, был запечатлён с ракетным вооружением на борту.

На фоне заявлений о том, что проводятся испытания гиперзвукового противокорабельного вооружений "Циркон", эксперты предположили: на борту боевого корабля - те самые "Цирконы".

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о находящихся в кормовой части фрегата двух контейнерах. Они размещены на специальной платформе (увидеть контейнеры можно на фото выше и в ролике ТК "Звезда" ниже).

Отдельные пользователи скептически отнеслись к версии о том, что именно так могут располагаться на корабле современные гиперзвуковые ракеты, выходящие на испытания. При этом скептики по какой-то причине решили, что транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) попросту "брошены" на палубе (на "вертолётной площадке") и что никакой гидравлической платформы для последующего пуска под ними нет.

Представим графическое изображение, которое, как ранее сообщалось, соответствует контейнеру для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон":

Источник изображения: topwar.ru

Как видно, изображённый на иллюстрации ТПК вполне соответствует тому, что видно на кадрах с фрегатом "Адмирал Горшков".

О предварительных результатах испытаний пока не сообщается.