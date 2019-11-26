"Газпром космические системы" рассчитывают на заказ на спутники по программе "Сфера"

В планах до 2035 года - создание восьми спутников связи "Ямал" и шести спутников дистанционного зондирования Земли "Смотр"

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 25 ноября. /ТАСС/. АО "Газпром космические системы" (ГКС) планирует сформировать крупный портфель заказов для собственного сборочного производства в рамках программы "Сфера". Об этом говорится в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник.

"Планируется, что крупный портфель заказов СПКА (сборочное производство космических аппаратов - прим. ТАСС) будет сформирован в рамках программы "Сфера", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония начала строительства завода пройдет 25 ноября в Щелкове.

В сообщении отмечается, что в планах до 2035 года - создание восьми спутников связи "Ямал" и шести спутников дистанционного зондирования Земли "Смотр".

В середине сентября в пресс-службе компании сообщили ТАСС, что проектная мощность предприятия составляет четыре спутника большой и средней размерности. На заводе будет проводиться сборка и испытания космических аппаратов связи и спутников дистанционного зондирования Земли. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Соглашение о создании сборочного производства космических аппаратов в Щелковском городском округе было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и гендиректором АО "Газпром космические системы" Дмитрием Севастьяновым в рамках Петербургского международного экономического форума.