ОЗХО 27 ноября обсудит предложение России по "Новичку"

Полиция в костюмах химзащиты во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок.

Брюссель. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Конференция государств-участников конвенции о запрещении химического оружия 27 ноября рассмотрит предложение России о внесении семейств химиката "Новичок" в так называемый контрольный список конвенции, говорится в расписании, подготовленном для конференции.

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в список, предусмотренный Конвенцией и запрещении химического оружия (КХО). Однако, по мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список. Исполнительный совет ОЗХО в итоге не стал рекомендовать членам организации принимать это предложение.

В сентябре 2019 года Россия представила измененное предложение о добавлении семейств химикатов в КХО. В новой версии предложения Россия исключила 5-ю группу химикатов, вызывавшую возражения США и их союзников.

Конференция рассмотрит в среду и предложение по изменению списка КХО, внесенного Канадой, Нидерландами и США.

В октябре 2018 года эти три государства представили совместное предложение о внесении изменений в список химикатов в КХО. В этот список вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно Конвенции, должно декларироваться в ОЗХО.

Канада, США и Нидерланды предложили включить туда два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения Канады, Нидерландов и США.

По правилам ОЗХО конференция теперь должна рассмотреть и принять проект решения по предложению Канады, Нидерландов и США, а также по измененному предложению РФ.