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Известия.ru

Лавров заявил о договоренности с Непалом подписать соглашение по ВТС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Россия и Непал договорились подписать соглашение в области военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим непальским коллегой Прадипом Кумаром Гьявали.

"Хорошие перспективы у военно-технического сотрудничества. Мы условились подписать соответствующее соглашение", — цитирует его ТАСС.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия намерена рассмотреть возможность расширения поставок вертолетов Ми-17 в Непал. "В условиях непальского высокогорья хорошо зарекомендовала себя российская авиационная техника <…> есть планы на развитие взаимодействия в этой сфере на будущее", — добавил Лавров.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Россия и Нигерия планируют подписание соглашения по ВТС. По словам посла этого африканского государства в Москве Стива Дэвиса Угбы, вместе с его подписанием откроются новые возможности в поставках продукции военного назначения, обучении специалистов.

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Страны
Непал
Нигерия
Россия
Продукция
Ми-17
Персоны
Лавров Сергей
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