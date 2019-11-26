Войти
Военно-промышленный курьер

Военные компании США паразитируют на европейских расходах

595
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Военные расходы европейских стран растут, однако основную выгоду от этого получают американские военные компании, пишет Die Welt. Согласно данным консалтинговой компании AlixPartners, причина заключается в том, что европейская военная продукция слишком дорога.

"Либо европейская продукция слишком дорога, либо это знак недостатка доверия к собственной оборонной промышленности", - приводит издание слова эксперта AlixPartners Стефана Оля. В 2018 году совокупный оборонный бюджет европейских стран составил около €256 млрд: из них €38,5 млрд приходится на Германию, входящую в десятку стран с крупнейшими в мире военными расходами. Кроме того, в прошедшем году 7 из 26 европейских стран, входящих в НАТО, потратили на оборону 2% от ВВП, что является установленной в рамках альянса целью. В 2017 году таких стран было лишь 3.

Для повышения своей доли на рынке европейские компании должны, в первую очередь, снизить свои издержки. В частности, оборонные концерны должны меньше ориентироваться на спецзаказы отдельных стран. В качестве примера приводится многофункциональный транспортный самолёт Airbus A400m. Кроме того, отрасли могут помочь консолидация и укрупнения предприятий.

Необходимость консолидации эксперты демонстрируют следующими цифрами, пишет Die Welt: к примеру, европейские армии используют 37 разных видов танков и БМП, в то время как армия США лишь 3 типа. Во флоте европейцы задействуют 29 типов эсминцев и фрегатов, а американцы 4.

"Европа должна сократить количество своих боевых систем. Иначе в будущем их финансирование будет невозможно", - цитирует ИноТВ Стефана Оля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Проекты
NATO
Похожие новости
12.12.2017
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
18.09.2014
Из продавцов в покупатели
17.01.2014
Сказание об Ан-70
06.01.2010
Концерн EADS может отказаться от проекта строительства самолетов A400M
25.06.2009
Министры обороны 7 стран, создающих европейский военно-транспортный самолет А-400М, отложили на месяц решение о судьбе этого проекта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России