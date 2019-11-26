Китайский аналог "Змея Горыныча" для морпехов показали на видео

Для морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики в настоящее время разрабатываются различные образцы плавающей техники. Одним из них является специальная машина разминирования. О ней недавно рассказывалось в передаче канала CCTV.

Подобно созданной еще в 70-е годы советской установке УР-77 "Метеорит", прозванной в войсках "Змей Горыныч", аналог из КНР имеет возможность применения удлиненных зарядов разминирования, которые доставляются к цели при помощи реактивных двигателей.

Для уничтожения различных инженерных сооружений противника имеется выдвижная пусковая установка для запуска восьми неуправляемых реактивных снарядов.

Также в передней части корпуса установлены поднимаемые колейные ножевые тралы.

Для пополнения зарядами и реактивными снарядами имеется транспортно-заряжающая машина.

Эта техника создана на единой платформе семейства боевых машин ZBD2000, в которое входят плавающая боевая машина пехоты, вооруженная 30-мм пушкой и управляемым ракетным комплексом, легкий танк со 105-мм орудием, бронетранспортер с 12,7-мм пулеметом, а также инженерные командно-штабные, связные и санитарные машины.

Кроме этого, ожидается появление других артиллерийских и ракетных систем, в том числе противовоздушной обороны.

Алексей Моисеев