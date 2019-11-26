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WarSpot

Magni: израильский ответ китайской монополии

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Китай — лидер в производстве небольших коммерческих беспилотников. При этом китайские дроны с камерами популярны не только на гражданском рынке, их также активно закупают военные для ближней разведки, и вот тут возникает вопрос секретности данных.

Израильская компания Elbit Systems заявила о том, что нашла решение, которое позволит военным не отказываться от недорогих дронов и не беспокоиться о возможных утечках информации. Новая разработка под названием Magni представляет собой небольшой квадрокоптер, по стоимости соответствующий китайским образцам, активно закупаемым израильской армией.

Беспилотник Magni

Источник изображения: janes.com

Magni весит 2,5 кг, может проводить в воздухе до получаса, отдаляться от оператора на 3 км и подниматься на высоту до 1,2 км. Израильский разведчик управляется с помощью планшета по защищённому общему каналу (command-and-control), что позволяет передавать управление и потоковое изображение другим пользователям сети.

Беспилотник Magni оснащается сменными блоками камер, что позволяет использовать его с различным оборудованием, в том числе тепловизионным. Базовая станция дрона адаптирована под использование на транспорте и позволяет Magni взлетать и садиться на ходу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
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