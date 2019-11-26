Начались испытания головного фрегата класса "Хосе Ризал" ВМС Филиппин

ЦАМТО, 25 ноября. Согласно пресс-релизу командования ВМС Филиппин от 22 ноября, первые ходовые испытания головного из двух строящихся для филиппинского флота южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) многоцелевых фрегатов класса "Хосе Ризал" пройдут с 23 по 27 ноября.

Как сообщает Navalnews.net, испытания будут проводиться техническими специалистами Hyundai Heavy Industries у побережья Южной Кореи в районе Ульсана, Пусана и Мокпо в целях оценки мореходных качеств корабля.

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries по итогам тендера подписали контракт на строительство двух 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Стоимость строительства кораблей оценивается в 15,745 млрд. филип. песо (336,912 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов.

Фрегаты предназначены для выполнения задач противовоздушной обороны, противокорабельной и противолодочной борьбы. Они станут самыми крупными боевыми кораблями в составе филиппинского флота. Фрегаты обеспечат, в том числе, сопровождение стратегических десантных кораблей класса "Тарлак".

Резка стали для постройки головного корабля серии, (151) "Хосе Ризал", началась на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 апреля 2018 года, закладка киля прошла 16 октября 2018 года, а 23 мая 2019 года фрегат был спущен на воду.

Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

Как ожидается, первый фрегат будет передан заказчику к апрелю 2020 года, второй – в сентябре 2020 года.