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Военное обозрение

Китай показал новую машину для разминирования

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Источник изображения: CCTV

Китайская государственная телекомпания China Central Television (CCTV) выпустила материал о новом бронированном транспортном средстве НОАК, предназначенном для расчистки проходов через минные поля для войск и техники во время десантных операций.

Новая машина создана на базе гусеничного шасси и оснащена минным "плугом" и башней с ракетной пусковой установкой. Пекинское телевидение не раскрыло подробностей о новом проекте, лишь упомянув, что система создает проезд через минное поле "в танк шириной", а также обезвреживает заложенные у обочин дорог мины и самодельные взрывные устройства.

Между тем, как сообщают СМИ, аналитики быстро заметили сходство между новой китайской бронетехникой и американской машиной для разминирования на базе шасси танка M1 Abrams под названием Assault Breacher Vehicle (ABV). Машина имеет аналогичные технические характеристики.

В материале не указано, где может быть применена подобная техника. В США предположили, что наиболее вероятным местом является тайваньский остров Цзиньмэнь (Кинмэнь), который расположен непосредственно возле континентального Китая и со времен холодной войны имеет очень укреплённую береговую линию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
M1 Abrams
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