Вторую субмарину типа "Варшавянка" для ТОФ спустят на воду 26 декабря

Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" спустят на воду 26 декабря нынешнего года. Она будет служить в Тихоокеанском флоте.

Об этом в понедельник на торжественной церемонии по случаю поднятия Андреевского флага на подлодке "Петропавловск-Камчатский" заявил генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков, пишет РИА Новости. Вторая субмарина называется "Волхов". А передадут ее Военно-морскому флоту России до 25 ноября 2020 года.

"РГ" сообщала о том, что в понедельник, 25 ноября, в Петербурге подняли Андреевский флаг на первой подлодке проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский". Субмарина вошла в состав Тихоокеанского флота. Она оснащена модернизированной информационно-управляющей системой, радиолокационным и гидроакустическим комплексом, повышена ее скрытность. Скорость субмарины - 20 узлов. Глубина погружения - 300 метров.

Всего на предприятии в Северной столице построят шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота.

Светлана Цыганкова