Видео: "Урал" с правым рулем опробовали на угандийском бездорожье

Российские вездеходы "Урал" по-прежнему популярны во многих армиях мира. На днях в Сети появились видеокадры, сделанные в Уганде. На них "Урал-4320" на бездорожье демонстрирует свои характеристики проходимости, в частности уверенно преодолевает участок густого кустарника.

Обращает на себя внимание, что перед нами не совсем привычная версия знаменитого грузовика - поскольку в стране левостороннее движение, то машина имеет правый руль.

Необходимо отметить, что полноприводные автомобили из Миасса достаточно распространены в Африке, их можно встретить в Анголе, Египте, Судане, Эфиопии, ЮАР и других странах.

Например, они широко распространены в вооруженных силах Египта. Здесь на них устанавливают самое разнообразное оборудование, в том числе радиолокационные станции и технику связи.

Когда египетские конструкторы решили заняться разработкой колесных самоходных артиллерийских установок, снова пригодилось шасси грузовиков из Миасса.

В результате в настоящее время созданы САУ двух типов: одна вооружена 122-мм гаубицей Д-30, другая 130-мм пушкой М46. Машины получили бронированные кабины, защищающие расчет от пуль и осколков. Они активно используются в ходе боевой учебы армии АРЕ.

Специально доработанные "Уралы" широко применяются в контртеррористических операциях.

Алексей Брусилов