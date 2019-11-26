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Российская газета

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, испытания пройдут 25 и 26 ноября в воздушном пространстве Анкары. Специалистам предстоит проверить функционирование связи между системами ПВО и самолетами. В этих целях будут задействованы несколько воздушных судов, включая истребители F-16.

Как отмечает газета, предстоящий ввод С-400 в эксплуатацию максимально обострит кризис в отношениях между Турцией и США. Ранее Вашингтон потребовал от турецких властей отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.


Владимир Шилов

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
Patriot ЗРК
ПАК ФА
С-400 Триумф
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