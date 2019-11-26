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Российская газета

На новой подлодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг

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Источник изображения: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"

В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг. Торжественная церемония началась в 11 часов. Субмарина, построенная на "Адмиралтейских верфях", вошла в состав Военно-Морского флота Российской Федерации. Она будет служить на Тихоокеанском флоте.

"РГ" уже писала о том, что на подлодке "Петропавловск-Камчатский" завершился морской этап государственных испытаний. Субмарина успешно выполнила намеченную программу, включая запланированные погружения.

Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" - первая в проекте 636.3. Всего будет построено шесть субмарин данного проекта и они будут служить в том числе и на Тихоокеанском флоте. Новая подлодка оснащена модернизированной информационно-управляющей системой, радиолокационным и гидроакустическим комплексом, повышена ее скрытность.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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