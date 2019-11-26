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Газета.ru

Заменят послом: в США уволили министра ВМС

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Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Пост министра ВМС США может занять американский посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт. Его кандидатуру предложил президент страны Дональд Трамп после того, как глава Пентагона Марк Эспер уволил с этой должности Ричарда Спенсера. Причиной отставки чиновника стал скандал с обвиняемым в военных преступлениях пехотинцем, которому, предположительно, помогал Спенсер.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС. Об этом он написал в Twitter после того, как глава Пентагона Марк Эспер уволил нынешнего министра ВМС Ричарда Спенсера.

"Ричард Спенсер уволен Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу. Посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт будет выдвинут на должность нового министра, у него большие достижения и успехи. Знаю, что он проделает выдающуюся работу", - написал американский лидер.

Эспер запросил отставку Спенсера из-за его тайных переговоров с представителями Белого дома о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера, сообщила накануне газета The Washington Post.

Министр ВМС тайно предложил лицам из администрации президента не вмешиваться в этот процесс, и тогда Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания, отмечает издание. Как уточнил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Спенсер не поставил в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.

"К сожалению, в итоге я решил, что министр Спенсер больше не располагает моим доверием, чтобы оставаться в должности. Я желаю Ричарду [всего] хорошего", - приводит издание слова главы Пентагона.

Эсперу и главе комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералу Марку Милли стало известно о ситуации со Спенсером 22 ноября, когда они говорили с Трампом.

Галлагера обвиняют в совершении нескольких военных преступлений во время службы в спецназе американских ВМС. В частности, его подозревают в убийстве взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Кроме того, в США утверждают, что он демонстрировал фотографии с телом убитого.

В июле военный трибунал признал Галлагера виновным в незаконном позировании для фото, но оправдал в убийстве.

С морского пехотинца также сняли обвинения в преднамеренном обстреле безоружных гражданских лиц. За позирование на фото с телом убитого боевика военнослужащего в итоге понизили в звании и лишили части выплат.

Уже в ноябре командование ВМС США заявило, что дело Галлагера будет рассматриваться в специальной комиссии флота, которой предстоит выяснить, достоин ли морпех оставаться в рядах SEAL. Окончательное решение примет руководство американского флота.

В командовании ВМС собирались исключить военного из рядов вооруженных сил, но в ситуацию решил вмешаться Дональд Трамп, который на своей странице в Twitter заявил, что ВМС не могут исключить Галлагера из подразделения.

Теперь уже бывший министр ВМС США в ответ на это напомнил, что сообщения в Twitter не могут считаться приказами. "Мне нужен официальный приказ", - сказал он.

Незадолго до этого The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что Спенсер и возглавляющий элитное подразделение Сил специальных операций SEAL ("Морские котики") контр-адмирал Коллин Грин пригрозили уйти в отставку на фоне разногласий с Дональдом Трампом по поводу скандала вокруг одного из морских пехотинцев.

На конференции по безопасности в Галифаксе 23 ноября Спенсер отрицал, что грозил уйти в отставку.

"Вопреки распространенному мнению, я все еще здесь", - приводит издание его слова. Он сразу же сменил тему, напомнив, что конференция посвящена внешним угрозам, которой он не является.

Летом этого года, с 15 июля, Спенсер занимал пост и.о. министра обороны США. Как указали в сообщении американского военного ведомства, это связано с тем, что кандидатуру занимавшего этот пост ранее Эспера формально выдвинули на должность главы Пентагона. Решение о том, что Эспер возглавит министерство обороны, тогда должен был утвердить американский сенат. В США и. о. главы минобороны не может официально выдвигаться в министры. По этой причине и была проведена административная рокировка.


Лидия Мисник

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