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ЦАМТО

В Дальневосточном ВОКУ создан тренажерный комплекс управления подразделениями в современном бою

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Первокурсники ДВОКУ
Первокурсники ДВОКУ.
Источник изображения: www.ampravda.ru

ЦАМТО, 25 ноября. В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище создан уникальный тренажерный комплекс управления подразделениями в современном общевойсковом бою.

Он выполнен в виде мультимедийного макета местности, переходящего в объемное изображение, на котором курсанты отрабатывают ситуационные задачи.

Занятия организуются в составе взводов, где каждый курсант в роли командира принимает решение в сложившейся обстановке, изображенной на экране и, отдавая указания подчиненным и приданным силам, роль которых выполняют другие курсанты, осуществляет управление боем. При этом каждый курсант находится в подвижном изолированном тренажере, получает команды через радиостанцию и самостоятельно действует в роли конкретной должностного лица мотострелковой роты.

Комплекс позволяет будущим командирам, находясь в классе, отработать все основные виды тактических действий с использованием беспилотной авиации, новейших средств разведки, связи, артиллерии и других сил и средств, применяемых в современном бою.

Создание комплекса и ситуационных задач велось лучшими преподавателями в рамках рационализаторской работы. При разработке ситуационных задач использовался опыт современных военных конфликтов и некоторые вопросы развития военной тактики будущего, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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